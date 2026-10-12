Петербуржец получил 10,5 лет колонии за наркотики и вовлечение подростков

Суд в Петербурге назначил 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима мужчине, который в ноябре 2025 года хранил наркотики в квартире на улице Верности и передавал их двум знакомым 2008 года рождения.
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