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Продавцы стали разочаровываться в интернет-торговле

Продавцы стали разочаровываться в интернет-торговле

В первом полугодии 2026 года количество новых бизнесов, основной вид деятельности которых связан с интернет-торговлей, упало по сравнению с тем же периодом прошлого года на 25 процентов, до 58,2 тысячи, а количество ликвидаций таких компаний выросло на 19,6 процента, до 76,4 тысячи.

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