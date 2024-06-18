Консерваторы Эстонии требуют выслать из страны украинцев - «виновников» русификации маленькой прибалтийской республики

Занимающий пост председателя Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме потребовал от властей принять «националистическое решение» и выслать из страны военных беженцев из Украины, поскольку они … говорят по-русски.
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