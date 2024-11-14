Водоканал Екатеринбурга готовятся отдать в концессию

Екатеринбургский Водоканал отдадут в концессию, работа над этим процессом уже начата, есть спецгруппа в мэрии, но концессионер пока не выбран – это решится на конкурсе, который состоится уже в следующем году.
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