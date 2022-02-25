Можно только приветствовать идиотическое упорство, с которым страны западного мира развлекаются санкциями, а ведущие политики и чиновники этой части планеты о них объявляют.
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