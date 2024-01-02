Правоохранители рассказали о работе в Туле в новогоднюю ночь

Полицейские рассказали о работе в новогоднюю ночь в Туле. Об этом информирует пресс-служба МВД. Сотрудники несли дежурство на главной елке в оружейной столице, патрулировали улицы, регулировали дорожное движение и находились в местах скопления людей.