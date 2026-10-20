РОМАН АНТОНОВСКИЙ - специально для ИА Регнум. Глядя на то, что происходит во Франции, поневоле подумаешь о том, что это буквально возвратившееся проклятие: там всегда хотели, чтобы плохо было другим, и были за это наказаны.
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