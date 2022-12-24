Федеральное агентство новостей №1

6 932 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Коликов
    Фигурки бандеры и джо-альцгеймера-маразма вполне можно в вертеп. Если, конечно, в вертепе есть место для сатаны!Власти Львовской ...
  • avershin1947mailru Авершин
    И Байден и Макрон с Шольцем её поддерживают! Вот пусть и переезжает к ним.Покинувший РФ Ана...
  • Владимир Сабакарь
    Дай, то Бог...Лукашенко счел пр...

Арестович не поверил информации о дефиците артиллерийских боеприпасов у США

Арестович не поверил информации о дефиците артиллерийских боеприпасов у США

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не верит в информацию американского издания Washington Post о том, что ВПК США производит за месяц столько снарядов калибра 155 миллиметров, сколько ВСУ тратят за два дня.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх