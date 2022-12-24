Арестович не поверил информации о дефиците артиллерийских боеприпасов у США

Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не верит в информацию американского издания Washington Post о том, что ВПК США производит за месяц столько снарядов калибра 155 миллиметров, сколько ВСУ тратят за два дня.
Советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не верит в информацию американского издания Washington Post о том, что ВПК США производит за месяц столько снарядов калибра 155 миллиметров, сколько ВСУ тратят за два дня.
Свежие комментарии