Еще один раунд против Ирана разрушит то, что осталось от Персидского залива, а попутно и ЕС Александр Перевалов На фото: дым от пожара на объекте нефтяной промышленности в Эр-Рияде (Фото: AP/TASS) В последние дни новости из Персидского залива поступают не так часто, как три-четыре месяца назад, но все равно они напоминают фронтовые сводки.