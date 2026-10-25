Еще один раунд против Ирана разрушит то, что осталось от Персидского залива, а попутно и ЕС Александр Перевалов На фото: дым от пожара на объекте нефтяной промышленности в Эр-Рияде (Фото: AP/TASS) В последние дни новости из Персидского залива поступают не так часто, как три-четыре месяца назад, но все равно они напоминают фронтовые сводки.
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Выкрутятся ,нечего за них переживать