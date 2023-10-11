Запад прозрел: «неминуемый крах» России отменяется. А будет вот как

Официальная бравада и предвзятость западных средств массовой информации ухудшают политический дискурс по поводу украинского конфликта и подрывают общественную поддержку Киева, отмечает The National Interest.
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