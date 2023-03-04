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Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия

Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия

Китай известный тем, что это страна с самым большим по численности населением в мире, в которой правительство даже проводило политику искусственного регулирования рождаемости для снижения роста населения, столкнулся с новой демографической угрозой.

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