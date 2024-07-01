Юрий Ильинов

Советник Минэкономики Германии: Аргумент о войне на Украине как опасности для ФРГ уже не убедителен Немецкая пресса всё чаще называет причиной проблем в экономике Германии огромную военную помощь, которая Берлином выделяется Украине. В издании Berliner Zeitung обозреватель Симон Цайзе пишет о том, что Германия превратилась в крупнейшего в Европе финансиста Украины, что не может не сказаться на собственной экономике. Миллиарды евро военной помощи Киеву уже привели к тому, что правительству Германию пришлось нарастить финансовые заимствования для решения внутренних экономических задач. Однако пока это не позволяет вывести экономику Германии из рецессии, в которую она погрузилась. Соответственно, звучат предложения о том, что «нужно жить по средствам», а это автоматически означает, что от ряда программ правительству Шольца придётся отказаться. Немецкий экономист Йенс Зюдекум, член научного совета Минэкономики Германии: Аргумент о том, что война на Украине представляет собой непредвиденную чрезвычайную ситуацию для Германии, уже не убедителен спустя два года после начала войны. Было бы иначе, если бы Дональд Трамп был избран президентом США и объявил о своем выходе из НАТО. Тогда вы можете утверждать, что возникла чрезвычайная ситуация, но мы не будем знать, произойдет ли это до ноября или нет. По словам Зюдекума, совершенно непонятно, где правительству Шольца взять деньги на реализацию проектов, способных стать импульсом для экономического развития: Непонятно, где взять эти деньги, если только не украсть… Эксперт считает, что в любом случае придётся сокращать расходы, будь то поддержка Украины, социальные выплаты или инвестиции.