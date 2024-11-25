Дорогие друзья, очень часто в нашем информационном пространстве поднимается столь животрепещущая тема, как наличие или отсутствие у России друзей.
О друзьях России и политике
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Infans garrire. Друг - тот, с кем есть взаимопонимание, взаимоуважение, взаимопомощь, взаимодействие и к кому есть любовь. В начале дружбы возникает взаимопонимание, а для взаимопонимания нужна общая мораль, общее понимание добра, зла и справедливости. У России пока нет единого мнения о добре, зле и справедливости, поэтому и говорить о друзьях не приходится. Можно говорить о союзнических отношениях с кем-то против кого-то. И всё. Пока всё.
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1 час.
Алексей Тан
Северная Корея и Китай... ни когда!... не паразитировали на России и народах России... что не скажешь... о Белярюси, Абхазии и Киргизстана.
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1 час.
Алексей Тан
А может... от кого то??.... от того же мирового финансового паразита и злобного агрессора... Газу, Ирак, Югославию вспомни!.
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1 час.
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