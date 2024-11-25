О друзьях России и политике

Валерий Евстафьев

Infans garrire. Друг - тот, с кем есть взаимопонимание, взаимоуважение, взаимопомощь, взаимодействие и к кому есть любовь. В начале дружбы возникает взаимопонимание, а для взаимопонимания нужна общая мораль, общее понимание добра, зла и справедливости. У России пока нет единого мнения о добре, зле и справедливости, поэтому и говорить о друзьях не приходится. Можно говорить о союзнических отношениях с кем-то против кого-то. И всё. Пока всё.