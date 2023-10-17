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Почти 1,5 млн жителей Петербурга привились от гриппа

Почти 1,5 млн жителей Петербурга привились от гриппа

В Петербурге продолжается прививочная кампания от гриппа. Вакцинироваться в городе на Неве можно препаратами «Совигрипп» для взрослого и детского населения и «Ультрикс Квадри» для детей, беременных женщин и больных с хроническими заболеваниями, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

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