«В память о былых временах»: кот Ларри оставил Сунаку «сюрприз» в ботинке

Главный мышелов с Даунинг-стрит — кот Ларри — оставил дурнопахнущий «подарок» в ботинке премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который по итогам парламентских выборов в ближайшее время должен покинуть свой пост.
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