Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Творожный пирог с ягодами сочетает в себе мягкое, воздушное тесто на йогурте, сочное ягодное ассорти и нежную творожную начинку.