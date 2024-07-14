Сенатор от Крыма заявил, что Киев может быть причастен к покушению на Трампа

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению на экс-президента Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
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