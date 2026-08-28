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7 легендарных моторов из СССР, которые до сих пор вызывают споры

7 легендарных моторов из СССР, которые до сих пор вызывают споры

Силовой агрегат — не единственный, но, пожалуй, самый важный элемент автомобиля. Именно его чаще всего называют «сердцем» машины, ведь это одна из наиболее сложных инженерных систем, требующая колоссальных усилий при разработке и запуске в серию.

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