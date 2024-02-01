Диетолог Гинзбург: сливочное масло в небольших количествах снижает риск развития инфарктов и инсультов

Сливочное масло в умеренном количестве полезно для здоровья. Продукт снижает риски неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов в виде инфарктов и инсультов, сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии