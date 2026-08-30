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Брылин — о поражении в финале Кубка мэра Москвы: «Через неделю никто вспомнит, кто выиграл турнир»

Брылин — о поражении в финале Кубка мэра Москвы: «Через неделю никто вспомнит, кто выиграл турнир»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Брылин подвел итоги выступления «зубров» в Кубке мэра Москвы.

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