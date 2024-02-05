В Калтане полностью восстановлено горячее водоснабжение в многоквартирных домах

Об этом сообщил глава Игорь Голдинов. «На Южно-Кузбасской ГРЭС в работе три котла. На сегодняшний день ведутся ремонтные работы двух котлов, запуск которых будет проведён по мере готовности», – отметил мэр Калтана.
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