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App Store, Apple Pay, Apple Music, iCloud и другие сервисы Apple вышли из строя на целых два дня

App Store, Apple Pay, Apple Music, iCloud и другие сервисы Apple вышли из строя на целых два дня

В понедельник мы сообщали о том, что музыкальный сервис Apple Music в России перестал работать. Позже стало известно о том, что у Apple произошёл масштабный сбой, затронувший ряд ее популярных сервисов во всём мире.

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