«РОССИЯ – МИР ХОТТЭЛ»

Тамхатӆ Пулӊават вош хоятат Национальной библиотекайн диктант ханшсат. Там потар Расул Гамзатов ханшиӆыйс, Зоя Куртямова ханты ясӊа тоӆмащсаӆӆы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым