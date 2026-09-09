«Лукойл» запустил добычу на Командиршорской группе в НАО

Промышленную добычу нефти на Командиршорской группе месторождений в Ненецком автономном округе начал «Лукойл», 9 сентября сообщает компания на официальном сайте.
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