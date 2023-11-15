"Дальневосточная проза конкурентоспособна и сильна"

Круглый стол "Короткий список Общероссийской литературной Премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева" (12+) в формате онлайн завершил сегодня, 15 ноября 2023 года, серию дискуссионных мероприятий (12+) в рамках пятого, юбилейного сезона Премии.