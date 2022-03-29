Кандидатов на знак "Семейная доблесть" депутаты Уссурийска будут выбирать раз в год

Кандидатов на знак "Семейная доблесть" депутаты Уссурийска будут выбирать раз в год

Депутаты утвердили изменения в порядке предоставления ходатайств для награждения почетным знаком Приморского края "Семейная доблесть", сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УГО.

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