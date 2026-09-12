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Царьград

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Нейросети нужно остановить: Глава Anthropic рассказал, когда ИИ полностью захватит интернет

Нейросети нужно остановить: Глава Anthropic рассказал, когда ИИ полностью захватит интернет

Неужели киберпанк близок? Кажется, да. Глава компании Anthropic, стоящей за разработкой языковой модели Claude, даже рассказал, когда именно ИИ полностью захватит интернет.

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