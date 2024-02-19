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МО России: ВСУ намерены использовать в боях «особые химические пояса»

МО России: ВСУ намерены использовать в боях «особые химические пояса»

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о планах украинских войск использовать в боевых действиях «особые химические пояса».

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