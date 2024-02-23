Российские ученые разработали препарат, снижающий количество метастазов в 10 раз Ирэн ОрлонскаяЭксперты из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали препарат, способный в 10 раз уменьшить количество метастазов меланомы.
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