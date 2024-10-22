Европейские рынки закрылись в минусе

Фондовые индикаторы Европы начали неделю на минорной ноте. Впрочем, коррекция на рынке была логичной, учитывая отсутствие выхода статистики и будущую неопределенность сезона финансовой отчетности, в также событий на Ближнем Востоке.
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