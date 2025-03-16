Центральное командование США публикует кадры ударов по йеменским хуситам, которым Трамп вчера выдвинул ультиматум о прекращении атак в Красном море.
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Центральное командование США публикует кадры ударов по йеменским хуситам, которым Трамп вчера выдвинул ультиматум о прекращении атак в Красном море.
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