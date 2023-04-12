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Премьер-министр Шмыгаль: войска Украины начнут контрнаступление по готовности, вероятно, летом

Премьер-министр Шмыгаль: войска Украины начнут контрнаступление по готовности, вероятно, летом

Вооруженные силы Украины начнут свое контрнаступление по готовности, вероятно, летом. С соответствующим заявлением выступил Денис Шмыгаль, руководитель правительства бывшей советской республики.

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