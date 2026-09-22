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Пронедра

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Исследование показало, сколько нужно спать, чтобы не стареть

Исследование показало, сколько нужно спать, чтобы не стареть

Продолжительность ночного сна может быть связана не только с самочувствием человека на следующий день, но и с темпами биологического старения организма.

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