Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от -1℃ до +7℃ ❄ Сплошная облачность, дождь со снегом • 02:00: ️ +6℃ 58 ☂️ 71% • 05:00: ☔️ +6℃ 59 ☂️ 88% • 08:00: ☔️ +2℃ 59 ☂️ 95% • 11:00: ❄️ +2℃ 59 ☂️ 89% • 14:00: ️ +2℃ 59 ☂️ 11% • 17:00: ☁️ 0℃ 59 ☂️ 2% • 20:00: ⛅️ 0℃ 59 ☂️ 2% • 23:00: ☁️ -1℃ 59 ☂️ 1% С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками.
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