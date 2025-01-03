Донецкая группа...
ВК клипы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Донецкая группа новостей

46 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Какое же это потепление? Автор хоть свои буквы читает?Глобальное потепл...
  • Silver Kont
    Тупые пидарасы понимают только после пиздюлей.....В Химках избили г...
  • Александр Жигилий
    Инвесторам ,для развития их бизнеса ,необходимо вложиться в строительство необходимых им в будущем мощностей! Это пер...Эра дешевой элект...

Добрый вечер!

Добрый вечер!

Добрый вечер! Завтра в Донецке на 3℃ прохладнее Прогнозируется от -1℃ до +7℃ ❄ Сплошная облачность, дождь со снегом • 02:00: ️ +6℃ 58 ☂️ 71% • 05:00: ☔️ +6℃ 59 ☂️ 88% • 08:00: ☔️ +2℃ 59 ☂️ 95% • 11:00: ❄️ +2℃ 59 ☂️ 89% • 14:00: ️ +2℃ 59 ☂️ 11% • 17:00: ☁️ 0℃ 59 ☂️ 2% • 20:00: ⛅️ 0℃ 59 ☂️ 2% • 23:00: ☁️ -1℃ 59 ☂️ 1% С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх