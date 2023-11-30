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Замула о чемпионствах «Зенита»: «Уже неинтересно. Если бы «Урал» выиграл РПЛ – народ бы год ликовал. Когда чемпион один и тот же, интерес проходит»

Замула о чемпионствах «Зенита»: «Уже неинтересно. Если бы «Урал» выиграл РПЛ – народ бы год ликовал. Когда чемпион один и тот же, интерес проходит»

– Вы рассказывали, что с детства болеете за «Зенит» – притом что отец – за «Спартак», а дед — за ЦСКА.

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