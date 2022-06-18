Вечерняя Москва

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Сенатор Косачев считает Литву флагманом разрушения международного права

Сенатор Косачев считает Литву флагманом разрушения международного права

Начиная блокаду Калининграда, Литовская республика нарушает целый ряд международных нормативно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза перед Россией, заявил в субботу, 18 июня, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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