Сенатор Косачев считает Литву флагманом разрушения международного права

Начиная блокаду Калининграда, Литовская республика нарушает целый ряд международных нормативно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза перед Россией, заявил в субботу, 18 июня, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.