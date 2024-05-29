Минфин предложил рост НДПИ по железу и минеральным удобрениям, акциз на азотные удобрения

Минфин России предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для железа в 1,15 раза, для калия — в 2,3 раза, для фосфора — в 2 раза, а также ввести акциз на газ для производства аммиака для производителей азотных удобрений в размере 1200 рублей за тысячу кубометров.