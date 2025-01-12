Мужчина отсудил у троллейбусного парка деньги за то, что водитель зажал дверями его голову

Житель города Чебоксары, ставший жертвой неосторожности водителя троллейбуса, отсудил 50 тысяч рублей у местного троллейбусного управления после того, как его голова была зажата дверями общественного транспорта.
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