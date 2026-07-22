Астраханский гандболист вошел в десятку открытий российской Суперлиги

Сын легендарного чемпиона отличился в концовке. Накануне старта нового гандбольного года специализированный сайт «Быстрый центр» назвал 10 открытий прошлого сезона в женской и мужской российских Суперлигах.
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