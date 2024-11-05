НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Пожарный из Курска прошел 39 этажей в экипировке за 5 минут 40 секунд

Пожарный из Курска прошел 39 этажей в экипировке за 5 минут 40 секунд

Спасателя из Курской области Алексея Зиновьева называют теперь «железный человек». В соревнованиях «Вертикальный вызов» за 5 минут 40 секунд спасатель преодолел 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров в полной боевой экипировке и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх