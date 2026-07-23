Уолл-стрит недовольна идеей Трампа продавать трейдерам ранний доступ к своим постам

На Уолл-стрит критикуют предложение компании президента США Дональда Трампа, владеющей социальной сетью Truth Social, взимать плату за быстрый доступ к его публикациям, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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