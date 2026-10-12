Совет Европы принял рекомендации по обучению грамотному использованию искусственного интеллекта

Комитет министров Совета Европы еще 4 сентября принял рекомендацию CM/Rec(2026)12, посвященную формированию грамотности в области искусственного интеллекта (ИИ).
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