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Совет Европы принял рекомендации по обучению грамотному использованию искусственного интеллекта

Совет Европы принял рекомендации по обучению грамотному использованию искусственного интеллекта

Комитет министров Совета Европы еще 4 сентября принял рекомендацию CM/Rec(2026)12, посвященную формированию грамотности в области искусственного интеллекта (ИИ).

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