Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может быть никакой речи о вступлении Украины в НАТО. Неприсоединение Киева к западному альянсу — ключевое требование РФ, наряду с учетом реалий на земле и положений Конституции РФ о новых регионах.