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Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может

Лавров: речи о вступлении Украины в НАТО быть не может

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может быть никакой речи о вступлении Украины в НАТО. Неприсоединение Киева к западному альянсу — ключевое требование РФ, наряду с учетом реалий на земле и положений Конституции РФ о новых регионах.

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