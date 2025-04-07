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Царьград

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Красноярский авторитет Иванчик создал банду для похищения женщин и девушек

Красноярский авторитет Иванчик создал банду для похищения женщин и девушек

В Красноярске раскрыта преступная группа под руководством Сергея Иванова, известного как Иванчик, занимавшаяся похищением и принуждением женщин и несовершеннолетних к проституции.

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