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Царьград

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Свердловской железной дороге исполнилось 146 лет

Свердловской железной дороге исполнилось 146 лет

Регулярное движение поездов на линии Пермь — Камасино — Нижний Тагил — Екатеринбург открылось 14 октября 1878 года, положив начало будущей Свердловской железной дороге.

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