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Электрический суперкар BYD Yangwang U9 установил рекорд Нюрбургринга

Электрический суперкар BYD Yangwang U9 установил рекорд Нюрбургринга

Рекорд Северной петли Нюрбургринга Электрический суперкар Yangwang U9 от суббренда компании BYD достиг важной вехи в своем развитии как серийной модели, показав время круга 7 минут и 17,9 секунд на знаменитой северной петле Нюрбургринга (Нюрбургринг-Нордшляйфе).

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