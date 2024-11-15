Электрический суперкар BYD Yangwang U9 установил рекорд Нюрбургринга

Рекорд Северной петли Нюрбургринга Электрический суперкар Yangwang U9 от суббренда компании BYD достиг важной вехи в своем развитии как серийной модели, показав время круга 7 минут и 17,9 секунд на знаменитой северной петле Нюрбургринга (Нюрбургринг-Нордшляйфе).