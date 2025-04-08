Мэр Горловки Приходько: БПЛА ВСУ сбросил ВОП на ЖМ «Строитель», ранен 1 человек

Мирный житель получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с БПЛА ВСУ. Об этом во вторник, 8 апреля, в Telegram-канале сообщил глава муниципального образования городского округа Горловка Иван Приходько, информирует РИА Новости.