Президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII саммите СВМДА в Баку назвал Европарламент и Совет Европы устаревшими структурами, в то время как парламент Азербайджана 1 мая приостановил сотрудничество с Европарламентом из-за антиазербайджанской деятельности.
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