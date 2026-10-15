Президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII саммите СВМДА в Баку назвал Европарламент и Совет Европы устаревшими структурами, в то время как парламент Азербайджана 1 мая приостановил сотрудничество с Европарламентом из-за антиазербайджанской деятельности.