После скандалов и развода с Меладзе Вера Брежнева сильно постарела

АС

Александр Сысоев

Я много дней не спал, и все из-за того, что не знал о том, как выглядит теперь Вера Брежнева, так как более важного вопроса на грешной матушке Земле не существовало. Это же важнее проблемы потепления климата вместе с эффектом Эль-Ниньо, твою мать! И, наконец, к Рождеству я буду спать спокойно.