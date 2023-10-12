Стилист Александр Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на осень: 5 вариантов на любой вкус

Стилист Александр Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на осень: 5 вариантов на любой вкусРанее эксперт назвал одну деталь, которая сделает модным любой осенний образ, а на этот раз подробно рассмотрел актуальную верхнюю одежду.